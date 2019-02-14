聚陽今年營收估年增雙位數 獲利會更優 攜力鵬搶高端訂單

聚陽 (1477-TW) 董事長周理平指出，美中貿易戰對成衣業影響有限，加上品牌、通路拉貨強勁，「訂單量沒有問題」，今年營收一定雙位數成長、獲利成長幅度會優於營收成長，而為加強競爭力，聚陽也攜手力鵬 (1447-TW)，在印尼展開新面料合作開發。

周理平表示，美中貿易戰對成衣業並沒有太大的影響，客戶銷售狀況不錯，拉貨力道強勁，加上今年品牌客戶發展零售通路、通路客戶擴大電商布局，都推升訂單量價齊揚。

周理平進一步指出，雖然今年自有產能加外包產能將增加 10%、來到 1500 萬標打以上，但以訂單量來看，產能相對吃緊，因此有比較大的空間調整訂單，加上貿易戰下台幣不易升值，均將推升毛利率，帶旺獲利表現。

目前聚陽訂單能見度已經達上半年，且整體金額優於去年同期，第 3 季是傳統旺季，周理平認為「訂單量跟金額成長沒有問題」，反而比較在意第 4 季能不能延續動能，擺脫過往較第 3 季的表現。

而為提升競爭力，周理平透露，目前跟力鵬在印尼展開合作，研發機能新面料，預計下半年可望開始量產，也有助於生產成本優化，提振獲利表現。

據了解，新面料主要是供應日系客戶需求，量產後該客戶貢獻將顯著升溫，加上印尼也是聚陽主要生產基地，供貨對象包含歐系電商龍頭、美系客戶等，藉由新面料，也有助爭取更多高端機能服飾訂單。