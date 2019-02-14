【日盛投顧】OTC領先再創高

◆盤勢分析

1. 台股周四盤中因亞股漲多拉回整理，使得指數仍受限於半年線附近 10125 點附近，終場指數下跌 1.57 點，跌幅 0.02%，收在 10089.01 點，成交金額為 1123.97 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:

(1) 量能：價跌量縮，量仍在月均量 1008 億元之上。

(2) 均線：低檔月線與季線已翻揚中，低檔有支撐，但因量不高，因此半年線附近得整理，估近期將在此附近整理，即 10000~10200 點間，以等待台指期結算。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9K 值剛再向上穿 9D 至 83，雖漲多高檔整理，但籌碼穩定，短線相對拉回空間不大。

3. 櫃買指數漲幅 0.75%，收在 135.62 點，量能增溫中，指數再創新高點，已回到 10 月初 135.20 點起跌點附近，短線 KD 技術指標雖來到高檔附近，但因尚無敗象，仍有機會再上攻，短線較大壓力在年線約 139 點附近，因迄今無出現量大長黑，故將採輪漲整理，重點類股在生技類。

4. 法人籌碼：三大法人合計 + 14.77 億元；外資 - 8.73 億元、投信 + 1.75 億元、自營商 + 21.75 億元。

IC 設計、PCB 相關、AI 相關、蘋果、電動車、生技等族群高檔中仍見攻勢

1. 電子類股:

(1)IC 設計族群: 此族群公司獲利差異大，但部分中小型公司因長期競爭力佳，因此吸引法人買盤關注，加上產業龍頭 2454 聯發科近期買盤明顯走揚，也帶動包括 5269 祥碩、4966 譜瑞 - KY 與 6643 M31 等高價股之買盤，週四包括 2379 瑞昱、5272 笙科與 6202 盛群等股上漲，另外 MOSFET 族群也動起來，周四 6435 大中、5299 杰力與 3317 尼克森等股也見攻勢，次產業買盤見擴增中，可持續追蹤。

(2)PCB 相關族群: 因業績表現佳，或部分業者在看好 5G 產業發展之下，營運增溫中，包括 6552 易華電、6141 柏承、2367 燿華、3037 欣興、2383 台光電與 6213 聯茂等股出現上漲，由於族群價位偏向中低價位，因此可隨時伺機上攻。

(3)AI 相關族群: 中期趨勢看佳，但因本波未漲，近期補漲，包括 3443 創意、6414 樺漢與 5351 鈺創等股見買盤，由於整體上攻趨勢尚不明顯，因此仍得再觀察。

(4) 蘋果族群: 儘管 2474 可成有營收利空，但近期走勢卻抗跌，加上先前股王 3008 大立光已先漲一波之後，也陸續帶動 5264 鎧勝 - KY、6269 台郡與 2439 美律等公司走勢，故可成利空不跌，也再間接反應先前族群利空已抗跌，因此逢低可持續留意追蹤。

2. 非電子類股

(1) 電動車族群: 因剛公布 1 月營收表現亮麗，包括 3653 健策與 4739 康普等公司創歷史新高，也帶動其他公司買盤，走強公司尚有 4721 美琪瑪與 3665 貿聯 - KY 等公司。

(2) 生技族群: 由於族群股本較小，加上進入旺季，近日類股公司釋放利多頻頻，包括 1760 寶齡富錦、6461 益得、6576 逸達、3176 基亞與 4147 中裕等股陸續走強，由於族群買盤持續增溫中，可持續留意各別公司法人買盤為何。