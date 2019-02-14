聚陽接單爆量 上半年業績三級跳 今年將無淡季

成衣大廠聚陽 (1477) 今年接單爆量，據悉因客戶在耶誕假期銷售長紅，去年底對聚陽追加今年春夏訂單，導致聚陽元月業績逾 21 億元優於預期，預估首季業績年增率將超過 2 成，第二季淡季不淡，營收年增率也有機會超過 15%。聚陽董事長周理平指出，客戶釋單積極，訂單能見度高，看好今年業績成長展望。而在「提質增量」策略持續發酵之下，加上今年有利的匯率環境，整體獲利成長將優於營收成長。



聚陽元月營收以 21.44 億元，較去年同期大增 35.9%，維持高檔水準，表現超出市場預期。據了解，去年美系品牌客戶在耶誕節假期中銷售拉出長虹，導致追加訂單釋出，春節過後聚陽工廠開始加班趕工因應交期，繼元月業績繳出 21.44 億元的佳績之後，2 月雖有春節長假因素，預估業績強度仍不亞於元月，不排除持續成長，3 月業績達單季高峰。



法人預估，聚陽首季業績有機會挑戰 65 億元，較去年同期大幅成長 25-30%，目前第二季訂單已經敲定，單季營收雖因進入傳統淡季而將下滑，但同比仍有逾 15% 的增幅可期。



因後續銷售展望樂觀，目前客戶對產能的預約已達第三季底，產能安排頗為吃緊，使得聚陽對今年營運成長甚具信心，且具備挑選較高利潤訂單的能力，加上匯率環境有利，設定獲利成長優於營收成長目標，董事長周理平也希望今年能達到沒有淡季的水準。該公司近日股價一度突破 200 元大關，週四 (14 日) 收在 196.5 元價位，外資力挺，買超積極。