台股盤後—半年線鐵板一塊 台積電尾盤走疲 10100點關卡得而復失

台股今 (14) 日早盤開低走高，電子三雄同步走疲，由台塑四寶等傳產權值股，及國泰金、富邦金等金融族群領軍指數走揚，惟午盤過後，台積電一路向下走弱，加上南亞與台塑也朝平盤靠攏，壓抑大盤表現，指數在平盤上下震盪，終場小跌 1.57 點，以 10089.01 點作收，半年線和 10100 點關卡都得而復失，成交量為 1120.7 億元。

台股今日上市類股中，收紅的族群包括油燃、造紙、化工、化生醫、其他、光電、非金電、紡織、非電、汽車、電子零組件、電通、百貨、電子設備、生醫、金融、食品、塑膠等類股，表現最強勁的為油燃指數，漲幅超過 3%，跌幅最重的則是鋼鐵族群、下跌 1%。

櫃買市場今日表現相對強勢，持續沿著 5 日線向上攀揚，日 K 已連 5 紅，櫃買指數終場上漲 1.01 點，以 135.62 點作收，成交量為 481.8 億元。上櫃指數部分，僅其他電子收黑，其餘指數均收紅，又以化工指數表現最強勢、上漲逾 2.8%，其次為漲幅 1.59% 的電通指數。

電子三雄今日同步走弱，台積電早盤雖站穩平盤之上，惟盤中翻黑下挫後一路走弱，終場下跌 0.87%，收在 227 元，跌破 5 日線；大立光今日股價在平盤上下震盪，終場以平盤作收，來到 3990 元；鴻海今日股價同樣表現震盪，早盤雖一度翻紅，惟盤中向下走弱，終場下跌 0.83%、來到 71.4 元，力拼守穩季線之上。

電動車電池概念股今日表現相當強勢，康普受惠 1 月營收亮眼，盤中強勢攻上漲停價 104.5 元，除站回百元俱樂部外，也登上半年來新高；美琪瑪則是受惠康普強漲帶動，盤中亮燈漲停鎖死，站上 80.7 元。而其他電池概念股也在午盤後相繼攻高，興能高大漲超過 8%，順達與加百裕漲幅也逾 3%。

印刷電路板族群股價表現同樣強勁，耀華大漲超過 6%，金像電漲幅逾 3%，台光電漲幅近 3%，嘉聯益、楠梓電漲幅超過 2%。MOSFET 概念股今日也走揚，大中、富鼎漲幅逾 2%，杰力小漲 1.2%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，指數面臨半年線壓力，呈現震盪格局，主要原因在於市場關注貿易戰結果，雖然美股持續向上，但整體亞股都有震盪現象，惟盤面強勢族群仍呈現健康輪動狀態。

不過，蔡明翰也說，櫃買指數目前表現持續強勁，後續可留意櫃買指數是否能延續強勢格局，若櫃買指數可維持 5 日線向上走勢，有機會持續創高表現。

