【華冠投顧】台股多頭未變!但要小心回馬槍!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4994 傳奇、6533 晶心科、3661 世芯 KY、3037 欣興、2327 國巨。

台股盤勢分析:

回馬槍 3

台北股市早盤小漲 + 5 點開出，在中、小型股的帶動下，指數一度上漲 + 45 點；但是台積電的的壓抑下，加權指數震盪走低，終場小跌 - 1 點作收，收在 10089 點，成交量 1122 億。

連續二天美股的大漲，台北股市皆以下跌作收；面於這樣的行情變化，武傑還是一句… 小心『回馬槍』。外資今天現貨開始轉為賣超，顯示外資在國際股市大漲下，並沒有出現一樣的企圖心。所以在台股大漲 800 點後，多方獲利賣壓已經開始湧現；投資人操作上切勿過度追價，可待修正過後，再低檔逢低佈局。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3653 健策、6244 茂迪、4721 美琪瑪、2405 浩鑫、4739 康普、6120 達運、2338 光罩… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3324 雙鴻、6462 神盾、3105 穩懋、6127 九豪、4936 誠美材、3532 台勝科… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。