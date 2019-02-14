【馮冠華專欄】慢牛超速，或遇調整

2 月 14 日推介 - 金界（3918）

1）上日港股市況總結：在上證大幅造好的帶動下，港股昨天以大成交升破 250 天移動平均線，最終收報 28498 點，上升 326 點。全日成交按日上升約 26% 至 1210 億。滬深港通總成交額上升至 146 億，流向仍是淨流入，金額上升至約 17.8 億。北向仍為淨流入，金額上升至約人民幣 86 億。藍籌 42 升 7 跌 1 持平。

板塊方面，升勢非常全面，手機設備及 5G 概念最為特出，皆因有消息指中移動（941）採購超過百億人民幣的光纖產品。相反，股王騰訊（700）逆市下跌逾 1%，是表現最差的藍籌。



做空方面，佔大市成交上升至 12.3%。牛熊証街貨最新比例為 61:39，重貨區方面，熊証大幅上移至 29000-29049，並有不少數量在 28600-28849，牛証則上移在 27800-27849。

簡評：昨天筆者以「慢牛重現？」為題，但中港股市卻如瘋牛般勇猛；若不是股王騰訊表現不濟，港股的升幅百分比或可跟貼上證。股王的弱勢，相信是和資金偷步為 MSCI 月尾的調整有關而已。港股以大成交突破牛熊分界的 250 天移動平均線，走勢上極為討好。筆者看到有很多評論指出港股現已極度超買；近日港股的走勢和上證甚相似，調整何時出現，還是北望神州。

再看指標上也沒有響起警號；做空比率稍升但仍屬健康水平，滬港通南北向淨流入資金更大升，熊証街貨仍有不少貼近現價，部分重磅藍籌如內銀仍相對落後等等。再看消息面，中美貿易談判越來越像能達成某程度的恊議。執筆時又看到川普稱讚共和黨黨員在圍牆上的努力，似乎美帝在不滿下仍須屈膝。



有趣的是美國為約三百多億人民幣的圍牆撥款弄得滿城風雨，但中移動超過百億人民幣的 5G 相關採購卻毫不吝嗇；這也証明 5G 商機無限及商用時間已不遠。若說蘋果手機在若干年前拯救了世界經濟，華為的 5G 可能更有過之而無不及。

上文提及內銀有空間追落後，觀察到中資劵商股昨天的強勢，內險股也可多加關注。筆者在十二月研討會其中一隻推介的公司 - 金界（3918）昨晚公布了 2018 年業績（見點 3）。一如所料，盈利增長在下半年有所提速。雖然股價已上漲了不少，但前景還是樂觀，可繼續持有。



舜宇（2382）的盈警（見點 3）不算太意外，但應會剎停近日強勁的股價走勢。莎莎（178）的春節數據頗失望（也見點 3），股價又會再受壓。吉利（175）的強勁數據沒有在廣汽（2238）和 比亞迪 （1211) 出現，汽車板塊也看似會有獲利盤。

2）美股上日市況總結 ：美股三大指數週三造好，當中道指收升 118 點或 0.46%，標指及納指則分別上升 0.3% 及 0.08%，美滙指數回升至 97.17，十年期債息回升至 2.709%，紐約期油上升至 53.95 美元。港股 ADR 下跌 214 點，相當於恆指 28283 點水平。

3）個股訊息：莎莎國際 (178) 公布，本月 5 日至 11 日新春期間，港澳零售銷售按年下跌 4.8%，同店銷售亦跌 7.9%。

舜宇光學（2382）發盈利警告，指去年全年純利下跌 12% 至 15%。導致盈利下跌的原因，包括外滙虧損，以及因新廠房利用率尚在提高中，人幣貶值令材料成本增加，令手機攝像模組業務毛利率下降。另外，舜宇 1 月手機鏡頭出貨量 8,149 萬件，按年升 58.4%，按月升 7.5%。手機攝像模組出貨量 3,664 萬件，按年升 26.7%，按月升 10.3%。

金界（3918）去年全年純利增加 53% 至 3.9 億美元，博彩總收入增長 55% 至 14 億美元，公司 EBITDA 增加 60% 至 5.11 億美元，每股盈利 9 仙，派末期息 22.55 港仙。

廣汽集團（2238）公布，1 月份汽車銷量減少 0.21% 至 20.97 萬輛。比亞迪（1211）公布，今年 1 月新能源汽車銷量為 2.87 萬輛，按年大增 2.91 倍。期內，合共銷售 4.39 萬輛汽車，按年增加 3.74%。

4）新股訊息：浙江省內房開發商德信中國（2019）今天起招股，每股招股價介乎 2.32 元至 3.25 元，一手 1000 股，股份將於本月 26 日主板掛牌。

未有盈利生科企業基石藥業（2616）今天起招股，每股招股價介乎 11.1 元至 12.8 元，一手 500 股，股份將於本月 26 日主板掛牌。該公司引入基石投資者，包括 Indus Funds、新加坡主權基金 GIC 及旗下 Tetrad Ventures、博裕資本及益尚資本。

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