【馮冠華專欄】慢牛重現？

2 月 13 日推介 - 復星醫藥（02196）

1）上日港股市況總結：反惠於上證反覆造好，港股昨天再次低開高收，盤中更曽一度升穿 28200 點的熊證重貨區，最終收報 28171 點，上升 27 點並創五個月的新高。全日成交按日上升約 9% 至 960 億。滬深港通總成交額約持平在 112 億，流向轉為淨流入，金額約 8.3 億。北向仍為淨流入，金額上升至約人民幣 53.2 億。藍籌 24 升 21 跌 5 持平。



板塊方面，醫藥股受罕見病藥品給予增值稅優惠消息而造好，汽車股也受吉利（175）1 月的數據理想帶動而走強。港交所（388）則受大行報告推動而上升逾 4%；半導體（有媒體報道稱，中芯國際（981）將於今年上半年開始應用其自主開發的 14 納米 FinFET 製造）、鋰電池、再生能源、豬肉相關、本地零售、5G 概念、新經濟股及中資劵商股普遍也不俗；相反，內房股則有沽壓。小米（1810）及美團（3690）被納入 MSCI，股價則反高潮，先高後倒跌。做空方面，佔大市成交再回落至 11.4%。牛熊証街貨最新比例為 60:40，重貨區方面，熊証在 28500-28549，並有不少數量在 28200-28499，牛証則上移在 27500-27549。

簡評：上證報捷，恆指不跌。港股昨天的走勢和週一相似，也是連續第三天先低後高。盤中傳出美國參眾兩院已就邊境安保資金達成「原則性協議」，以避免政府週五第二次陷入關閉局面（見點 2）。道指期貨大升過百點，這或許也為港股注入了一些利好因素。成交額上升、做空比率再回落、南下資金轉向至淨流入、人民幣回升以及現貨價貼近熊証重貨區等均屬利多指標。輪換買賣亦十分明顯，早前強勢的友邦（1299）竟是昨天表現最差的藍籌！相反，2018 年的其中兩大重災板塊，汽車及醫藥股則因正面消息而大升。

吉利亮麗的一月數據是否代表整個汽車行業復蘇仍是有待觀察。由於風險胃納上升，昨天板塊的大漲亦是筆者預計之內。筆者前晚也看見罕見病藥品給予增值稅優惠的消息，但由於品種只是二十多種，且和在港上巿的醫藥公司看似拉不上關係，所以沒有在昨天早報品題。結果當然是被熱錢擊倒了。板塊在 2018 年是因帶量採購新政策而大瀉，昨天增值稅優惠的消息或被市場解讀為政策轉向。筆者則覺得有強大科研能力的醫藥股應可評先。金斯瑞生物科技 (1548) 和復星醫藥 (02196）（見點 4）可繼續關注。

手機設備和教育股是另外兩個在 2018 年遭重挫的板塊。前者，筆者在近日已多次指出 5G 手機及摺屏手機會帶來商機，不宜看得太差。教育股昨年因限制收購合併和幼稚園風波而大跌。但在最近也接二連三看到板塊公司的收購合併公告，如楓葉（1357）、新華教育（2779）及昨晚的宇華教育（6269）（見點 4），殘股番生可在此中尋。另外，昨天在港上市的豬肉股，如雨潤（1068）及萬州（288）均大漲，走勢滯後了 A 股一天之多。昨天京東方 A(000725.SZ) 大漲，京東方精電（710）和信利（732）又有短多的留意價值了。

細看圍牆的新提案，基本上和川普掛在口邊的要求有天淵之別。若最終川普真的簽署，正正反映他嘴巴大，籌碼少。在電視上看到他又說中方急需和美方簽下貿易協議，筆者覺得是本末倒置，最終可能只是加買大豆及天然氣已足以令美帝滿足。至於科技戰，美方現只能威脅其他國家不用華為，也阻不了甚麼；一旦華為的 5G 商業和環球普及化，美國的科技領導地位也岌岌可危了。

2）美國參眾兩院已就邊境安保資金達成「原則性協議」- 最新的提案是把邊境圍牆撥款上限設為 13.75 億美元，雖然遠低於川普要求的 57 億美元，有指很可能是最後的折衷方案。兩黨協議以鋼條興建長 88 公里的「圍欄」，與川普當初提出的 350 公里混凝土「圍牆」大相逕庭。一旦協議被落實，聯邦政府將有足夠資金運作至 9 月 30 日，即今個財政年度結束之時。 目前該協議仍有待川普簽署。

3）美股上日市況總結：受邊境圍牆新提案剌激，美股三大指數急升，當中道指收升 372 點或 1.49%，標指及納指則分別上升 1.29% 及 1.46%。美滙指數回落至 96.71，十年期債息回升至 2.686%，紐約期油反彈至 53.34 美元。港股 ADR 下跌 17 點，相當於恆指 28154 點水平。

4）個股訊息：龍源電力（916）公布，1 月完成發電量按年減少 9.04%。其中，風電減少 8.64%，火電減少 10.67%，其他可再生能源發電量減少 8.55%。

華電福新（816）公布，1 月完成總發電量按年跌 9.8%。其中，水電發電量跌 21.8%，煤電發電量下降 13.1%，風電發電量跌 9.6%，太陽能發電量增加 3.3%，天然氣 (分布式) 發電量增加 51.7%，其他清潔能源發電量下跌 25.9%。

宇華教育（6169）公布，以總代價約 2.19 億港元，收購 Thai Education 約 92.875% 股份，以及其附屬約 7.125% 股份。Thai Education 及其附屬的主要資產為泰國斯坦福國際大學，後者於曼谷及華欣提供國際及泰國本科和研究生學位課程，學生逾 4000 名。

復星醫藥（02196）公佈，該公司控股子公司復宏漢霖及漢霖製藥收到國家藥監局關於同意 HLX22 單抗註射液 (該新藥) 用於胃癌和乳腺癌治療臨床試驗的批準。復宏漢霖及漢霖製藥擬於近期條件具備後開展該新藥的臨床 I 期試驗。

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