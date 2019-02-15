貴金屬盤後─中美貿易談判轉趨樂觀 黃金收低1.20美元

黃金期貨週四收低，中美貿易擔憂減緩，削弱了黃金避險買盤。

美國公布 12 月零售銷售大幅下降，創九年來最大降幅，強化了聯準會 (Fed) 停止升息的預期，則使得黃金跌幅受限。

4 月黃金下跌 1.20 美元，或接近 0.1%，收於每盎司 1313.90 美元，本週以來，黃金下跌 0.4%。

3 月白銀下跌 12.4 美分，或 0.8%，至每盎司 15.528 美元。

數週來，市場矚目聯準會 (Fed) 停止升息。近來，美國避免了政府再度關門，中美貿易談判亦轉趨樂觀，政治影響消退，投資人因而更加重視經濟消息。

分析師說，黃金下跌，可能是因避險買盤消退。消息指出，川普總統似乎有意簽署一項預算法案，他還表示下一波對中國商品加徵關稅，可能延後 60 天。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.1% 至 97.022。但本週，美元指數上漲 0.4%。黃金與美元係呈反向走勢。

分析師說，美元近來再度上漲，黃金下跌 6 美元，顯示黃金面臨的匯市壓力有所增加。本月以來，黃金期貨下跌了約 6 美元。

美國今日公布 12 月零售銷售下降 1.2%，創 2009 年 9 月以來最大降幅。投資人因而擔憂美國經濟。近來因 Fed 計畫停止升息，過去三個月，黃金上漲約 7%。

其他金屬交易方面，3 月鈀金上漲 1% 至每盎司 1385.90 美元，再創新高。

3 月銅收於每磅 2.774 美元，上漲 0.04%。4 月白金下跌 0.3% 至每盎司 789.20 美元。