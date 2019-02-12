沙國計畫再減產 布蘭特原油漲破62美元

沙烏地阿拉伯計畫自 3 月份起，將原油平均日產量，再減少約 50 萬桶，受此消息激勵，今 (12) 日油價漲逾 1%，布蘭特原油來到每桶 62 美元之上。

台北時間週二晚間 7 點 33 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 1.89%，至每桶 62.67 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.66%，至每桶 53.28 美元。

布蘭特原油漲破 62 美元。(圖：翻攝自 Investing.com)

為使油市恢復平衡，石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，每日減產 120 萬桶原油。

沙國週二表示，3 月份起，將把每日原油產量，減少至 980 萬桶左右，較先前承諾的減產量，再下修約 50 萬桶。

此外，美國對伊朗及委內瑞拉的經濟制裁，也讓油價獲得支撐。

不過，美中貿易談判結果對全球經濟的可能影響，抑制了油價漲勢。

美國銀行 (Bank of America) 示警，全球經濟成長「明顯趨緩」，預估今年布蘭特與西德州中級原油價格，分別為每桶 70 美元及 59 美元；2020 年，則為 65 美元和 60 美元。

摩根大通報告稱，若美中貿易談判取得進展，油市焦點將轉移至未來需求成長，以及地緣政治風險等宏觀問題上。