一零四資安接軌國際 系統、內控雙管齊下保障求職者個資

一零四 (3130) 今宣布，獲得全球知名第三方驗證機構英國標準協會 BSI 頒發「資安品質精銳獎」。104 資訊科技於 2013 年首次通過「ISO 27001:2013 資訊安全管理系統」驗證，104 資訊科技資安長陳啟昌說，今年除了順利通過重新評鑑活動，邁進下一個循環之外，更擴大驗證範圍，讓資訊安全保護更加完備。陳啟昌說，104 人力銀行同時蒐集、處理大量求職者的個人資料，已於去年取得「BS 10012:2017 個人資訊管理系統」以及「ISO 29100:2011 隱私權框架」雙認證，拿下國內人力銀行第一張新版個資管理認證，不僅在資訊安全與個人資訊管理制度與國際標準接軌，也宣示對求職者個人資訊適法性的重視，從系統面及流程面雙管齊下，全面保障求職者個人資訊安全。



一零四指出，內部成立「資訊安全暨個人資料管理委員會」，積極推動各項資安及個資制度運作，透過風險管理的概念，不斷地將外在的威脅進行識別、分析與評估，並加以防範；每一年度更持續針對相關管理制度進行評估修訂，並透過定期法令遵循課程，對全體同仁進行資訊安全及個資保護管理制度宣導，強化員工資訊安全與法令遵循概念，培養後續持續改善的維護能力。



一零四 11 月營收 1.24 億元，月減 5.09%，年增 3.98%；累計 1-11 月營收 14.52 億元，年增 3.13%。





