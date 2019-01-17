研發、人事費用增 一零四去年稅前淨利年減近7% 每股稅前盈餘10.7元

一零四 (3130) 去年第四季受到人事費用增加影響，單季稅前淨利較上季減少近三成，較 2017 年同期減少逾一成，也影響全年稅前淨利下滑至 3.55 億元，較 2017 年減少近 7%，全年每股稅前盈餘 10.70 元。一零四指出，去年第四季營業費用增加，主要係為了提升產品及服務之競爭力，拓展人力於優化媒合效果及網站之升級以及 AI 及大數據之發展，致相關人事費用增加，營業淨利因而減少。此外，一零四也提到，去年第四季人力銀行服務營收持續成長，惟獵才顧問及人資學院服務營收減少，導致營收微幅下滑；新雲端版人事管理系統 (企業大師) 的付費方案於去年下半年開始產生營收，短期營收不顯著，但將逐步成長。



一零四去年第四季自結合併營運數字，第四季營收 3.81 億元，年減 0.59%，營業淨利 6400 萬元，年減 15.64%，稅前淨利 7200 萬元，年減 11.4%；去年營收 15.78 億元，年增 2.44%，營業淨利 3.26 億元，年減 8.91%，稅前淨利 3.55 億元，年減 6.97%。