星展示警：台灣今年GDP恐難保2 敗象因科技業拖累

科技業成長緩慢恐傷及經濟成長，星展集團今 (13) 日發布報告指出，台灣科技業受到產品週期性循環延長等結構性影響，導致科技業成長放緩而削弱經濟成長力道，預估今年台灣 GDP 成長率「保 2」恐有難度。

星展表示，台灣的半導體與其他電子零組件出口成長率在去年 11、12 月分別只有 - 5.7% 與 - 9.9%，電子產品出口訂單也下滑至 - 3.5% 與 -8%，而電子業出口訂單衰退，也意味今年上半年出口表現恐不樂觀。

而科技業疲弱不振也將拖累經濟成長率表現，星展集團預期，台灣去年第 4 季經濟成長率僅 1.8%，低於原先預期的 2.1%，預估淨出口的減少將拖累 GDP 成長 1.4 個百分點，因此將台灣今年 GDP 成長預測將從原先預期的 2.2% 下修至 1.9%。

市場通常會把科技業成長放緩的原因歸咎於美中貿易戰所致，但星展集團資深經濟學家馬鐵英認為，台灣與南韓的科技業成長字去年第 4 季以來明顯放緩，並非全然是貿易戰的緣故，主要是週期性循環與其他結構性因素，包括智慧型手機領域的市場飽和，產品成熟以及跨品牌競爭，加上中國市場的消費需求減弱。

馬鐵英表示，隨著手機使用壽命越來越長，平均換機周期也隨之延長，根據調查機構 BayStreet 調查，目前多數智慧型手機的使用者，平均要 31 個月才會更換新機，比起 2014 年，更換新機的平均時間是 23 個月，手機的使用週期明顯增加不少。

馬鐵英進一步指出，未來 5G 網路問世後，預期替為智慧型手機市場帶來新的拉動力量，但全面性的影響可能要等到 2020 年才會發生。此外，藉由刺激性政策帶動的中國消費需求復甦，也需要時間醞釀。

此外，全球智慧型手機市場的跨品牌競爭逐漸白熱化也是影響科技產業的關鍵之一，其中自去年第 2 季起，華為的市占率已超過蘋果，成為全球第二大智慧型手機品牌廠，就連印度、印尼等新興市場，三星的領先地位也面臨小米的挑戰。

星展分析，蘋果與三星的領先優勢不再，對於身為供應鏈的台灣與南韓來說並非好消息，尤其中國當地的供應商已經擁有足夠產能，像是顯示面板與低階晶片等，可能出現進口替代的現象。