盤前財經大事搶先讀2019年2月13日

今日操盤前瞻

美國 1 月 CPI

日本 1 月 PPI

南韓 1 月失業率

法說會：牧德、亞德客 - KY、勤凱

川普軟化貿易戰立場 考慮推遲關稅最後期限

美國總統川普 (Donald Trump) 週二接受媒體訪問表示，若美中兩國能很快地達成貿易協議，他考慮推遲 3 月 2 日提高關稅的最後期限。川普明顯軟化對中貿易戰的立場，表示他願意讓最後談判期限順延，但他傾向最好不這麼做。還再次強調，中國政府非常希望達成協議。閱讀全文...

看好台股後市 一銀備妥 140 億銀彈伺機加碼高殖利率股

貿易戰與全球經濟放緩隱憂，今年金融市場格外詭譎多變，不過仍有公股行庫看好台股後市，第一銀行今年將台股可投資額度，從去年的 70 億元加碼提高一倍，備妥 140 億銀彈，伺機投入台股。閱讀全文...

台幣連貶 2 日股匯脫鉤 央行外匯局這樣解釋

新台幣自開紅盤日以來，已連續 2 日貶值，儘管貶幅不大，但明顯與台股連 2 日大漲走勢背道而馳，對此，台灣央行外匯局局長顏輝煌昨 (12) 日解釋，匯率波動並非只看外資，還有國際盤因素，主要是美元指數 2 月以來 (台股匯市封關期間) 漲幅達 1.55%。閱讀全文...

中國官媒罕見示警 今年第一季中國 GDP 成長恐創史上新低

新華社旗下「經濟參考報」報導指出，今年第一季，中國經濟成長速度可能減緩至有記錄以來的最低水準。去年中國第四季 GDP 年增 6.4%，而這一個數字是中國自全球金融危機以來的最低的季度成長幅度，也成為自 1990 年代初中國開始公布季度經濟數據以來的最低的漲幅。閱讀全文...

索羅斯警告 歐盟可能瓦解 就像前蘇聯一般

億萬富翁投資人索羅斯 (George Soros) 呼籲歐洲 "請醒醒"，要了解自己面對的內部與外部的 "威脅有多大"。「如果他們不及時醒來，歐盟就會走上蘇聯於 1991 年走過的老路，」他說。1991 年，蘇聯戲劇性瓦解，共產主義也隨之垮台。閱讀全文...