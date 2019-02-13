經濟成長放緩時期 高盛推薦礦業股 尤其這檔

Rio Tinto (RIO-US)、BHP Billiton (BHPLF-US) 和其他礦業廠今年都有一些進展，然而高盛認為，雖然前景還有更多美好時光，但總有一些可挑剔的。



今年開年以來，一些金屬類股已經上漲，讓 SPDR S&P 金屬 & 礦業 ETF (XME-US) 今年漲幅超過 14%。

然而，這完全不包括 Vale (VALE-US)，因為該公司在巴西發生致命的礦田災難，導致該公司股價今年迄今 2 位數以上的跌幅。

但對於 Rio Tinto 和 BHP Billiton 來說，景象卻是一片光明，前者今年迄今漲幅近 15%，後者同期也有 2.7% 漲幅表現。

高盛分析師 Eugene King 認為，商品和礦業股的前景仍舊樂觀，「就大宗商品來說，雖然全球需求成長率的預期已經下降，但其前景絕對仍然強勁。」因為供應幾乎沒有成長。

在礦業股中，他指出，「普遍來說，各家公司已經修復了他們的資產負債表，且有適度的前瞻資本支出承諾，意味強大的自由現金流生成（以當前價格）應會以股利或執行庫藏股的方式，轉化為更高的回報。」

展望

高盛 King 最推薦的礦業股是 Anglo American (NGLOY-US)，他稱該公司是「我們預期今年有正面獲利動力的少數高品質企業之一。」

他也調升 Rio Tinto 的評級，自中立升為買進，但他調降 BHP Billiton 評級，自買進降為中立。

他的理由是 Vale 的意外是故，因為大壩坍塌的影響讓 Vale 主導的鐵礦砂市場產生不確定性，而這可能讓投資者認為有利於 Rio Tinto。

礦石廠 Cleveland Cliffs (CLF-US) 近日就因 Vale 的事故而股價走漲，因為該事故造成供應量下降，進而推升鐵礦砂價格，而鐵礦砂也是 Rio Tinto 的大業務之一，意味 Rio Tinto 也可以蒙受其利。

King 認為，這可能足以反轉 Rio Tinto 和 BHP Billiton 之間的動能，後者自去年春季以來一直表現優異，但迄今幾乎已經都將推漲的因素反映完了，且 BHP Billiton 今年上半年的獲利可能減弱。