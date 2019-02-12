蘋果調整庫存 GIS-KY元月營收102億元 月減率逾4成

GIS-KY 業成 (6456) 公布 1 月營收 102.20 億元，月減率 42.06%，年增率 9.87%，營收下滑主因為第一季為傳統淡季，主要客戶開始調節庫存所致，受到季節性因素影響，法人推估，業成首季營收季減率約 5 成。蘋果 Xs、XR 系列手機上市，手機產品占業成營收比重上升到 4 成，而 iPad、Mac Book 表現也佳，去年第四季營收上衝到 500 億元大關，創下單季新高；不過，Xs、XR 銷售不如預期，供應鏈展開了庫存調整，業成首季營收跟著下滑。



對於觸控雙雄而言，今年營運挑戰不小，主要 iPhone 6 以來所沿用 Force Touch 功能將被取消，這也會影響業成、TPK-KY 宸鴻 (3673) 兩者手機產品約 3 成營收，而業成發展屏下指紋辨識產品，以彌補該項業務流失，惟產品上市初期，市場接受度需要一段時間發酵。



另外，在蘋果 iPad 供應鏈，歐菲光來勢洶洶，外傳蘋果供應滲透率已達 3 成，擠壓到業成、宸鴻兩者平板電腦業務，業成有 Mega-site 供應利基，法人推測，iPad 供應鏈市占率略高於宸鴻。