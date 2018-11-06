Under Armour下禁令 員工無法報銷脫衣舞孃俱樂部費用

運動品牌 Under Armour (UAA-US) 的員工在今年早些時候收到了一封電子郵件，顛覆了公司長期以來的慣例：他們無法公費造訪脫衣舞孃俱樂部。Under Armour 股價上漲 1.22% 以 23.99 美元作收。

Under Armour 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，多年來，Under Armour 的管理人員和員工，包括董事長兼執行長 Kevin Plank，都會在一些公司和體育賽事之後，與運動員或同事一起去脫衣舞孃俱樂部，而公司也經常性報銷大部份人員的費用。

然而，據十幾位現任和前任員工及高管的說法，造訪脫衣舞俱樂部是貶低女性行為的一種。其中一些人表示，一些男性高層違反了公司政策，表現出與女性下屬的不當行為。據《華爾街日報》報導，知情人士提到，公司的年度活動也都會邀請公司內部外觀較靚麗的女性，來吸引男性客人。

Under Armour 擁有約 14000 名員工，旗下最著名的代言人為 NBA 球星 Stephen Curry。該公司公關部門副總裁 Kelley McCormick 也坦言，Plank 並未在脫衣場所開展業務，或在此場所花公司的錢。

根據財務長 David Bergman 於 2 月 20 日向工作人員發送的電子郵件中表示，該公司將不再償還某些費用，包括成人娛樂、豪華轎車服務、和賭博。

一些受到該公司員工歡迎的場所是靠近巴爾的摩市中心的 Scores 俱樂部，以裸體舞者為特色，距離 Under Armour 總部很短的車程。據一些知情人士透露，員工向公司收取了數百美元的費用。

Under Armour 表示，女性佔勞動力的近一半人員，並且在總監或更高級別擔任三分之一的職位。

McCormick 提到，Under Armour 會持續成長，而」吸引多元化人才、建立包容性領導力、培養公平、創新、和尊重的文化，對我們來說非常重要」。