美股盤中─臨時協議避免政府關門 道瓊上漲逾300點

美國股市週二中場上漲，道瓊大漲逾 300 點。美國國會議員針對邊界安全預算達成臨時協議，提供了股市利多。

台北時間 00:14

道瓊工業平均指數上漲 302.99 點或 1.21% 至 25356.10。

Nasdaq 指數上漲 102.08 點或 1.40% 至 7409.98。

S&P 500 指數上漲 32.15 點或 1.19% 至 2741.95。

分析師說，政府關門似乎已經避免，這是股市的利多消息，壓力已經消失。

週日晚間，國會協商人員達成一項原則協議，有助避免政府於週五關門。但這份協議草案並不包含川普總統的全數圍牆預算。若政府要避免再度關門，需要川普的支持。

由於川普與國會領袖無法就美墨邊界圍牆預算，達成協議，至 1 月 25 日為止，政府關門已 35 日，創史上最長記錄。

投資人亦注意中美貿易談判，兩國均有意於 3 月初截止期限之前，達成協議。這次貿易談判於週一開始在北京舉行，雙方均表示對新一回合協商，抱有希望。

報導指出，有美國官員表示，貿易談判需時甚久，截止期限因而可能取消。中美貿易爭議已開始衝擊全球經濟成長，投資人擔憂爭議若持續，可能嚴重傷害企業獲利。

波音與 Caterpillar 股價週二均上漲，該二公司有大量海外業務，因而被視為是全球貿易指標。

分析師說，如果中美很快達成貿易協定，投資人將開始反應其正面衝擊。若貿易協定空泛或未能達成，投資人將認為全球經濟衰退已不可避免。