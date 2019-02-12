【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

市場謹慎樂觀等待美中新一輪高階貿易談判，日經指數今日開盤大漲，中國股市也迎來四連漲，激勵台股延續新春開紅盤的氣勢，今日電子三雄一樣領漲電子股，鴻海更是大漲 3%，金融及傳產一反昨日頹勢配合上攻，收盤加權指數上漲 0.93%，外資於期現貨合計買超 194 億。

《國際金融市場焦點分析》

中國國務院副總理劉鶴將於 2/14-15 在北京與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商，在中國官方持續釋出樂觀信息下，市場保持謹慎樂觀心理，今日滬深兩市於平盤附近開出後，隨著醫藥、粵港澳以及 5G 概念等板塊走強，指數逐漸衝高，午後白酒及銀行板塊回落，A50 期貨因此溫和下跌，不過二胎概念及煤炭板塊接力拉升，上証震盪收高迎來四連陽。

《國際商品市場焦點分析》

中美貿易談判不確定性仍高，國際投資人對於全球金融市場態度轉趨謹慎，加上俄羅斯今年度 1 月減產執行率大幅不如市場預期，引發市場對於 OPEC 能否維持現行達成之減產協議存在疑問，此外，美國政府預算案協商恐無法如期達成協議，政府關門部門關門問題恐將再度出現，打壓市場風險偏好，在市場利空消息仍持續升溫下，輕原油期貨昨日再度下跌近 0.6%。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證