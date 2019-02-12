〈華航機師罷工〉再提5點回應工會質疑 強調與事實有極大出入

針對桃園市機師職業工會今 (12) 日所提論點，並規劃於交通部前靜坐盼交通部促使華航改變態度，華航 (2610-TW) 下午也開記者會回應，工會所述與事實「有極大出入」，並以 5 點說明。

華航指出，(1) 昨第二次勞資會談一開始華航就釋出善意，提早討論罷工結束時檢定證如何交還、薪水如何重新發放，希望朝勞資和解的方向給談判最好的氣氛。

在交通部居中協調下，華航針對工會所提疲勞改善議題確實有提出對應方案，包括調整 7 到 8 小時紅眼航班同意 3 人派遣並同意其他特殊航線於月內由交通部召集雙方主辦討論，另外第一次勞資座談華航就已讓步 8 小時以上航班增為 3 人派遣，12 小時以上航班增為 4 人派遣。

(2) 工會在第一次勞資座談中，就突襲將 8 小時以上 3 人派遣改為 7 小時以上 3 人派遣，第二次勞資座談又脫離原本主題，提出多航段新議題並建議以 FDP(飛行值勤時間) 為計算基礎，而非上次 FT(飛行時間)，工會談判策略變來變去，前天 8 小時昨天 7 小時，華航質疑工會目的是持續讓會議沒有結論。

(3) 工會在勞資座談中提到的特殊航班，上海跨夜班 (CI5897) 勤前休息 20 小時，勤後休息 42 小時，前後勤務間隔 72 小時中，飛航執勤時間 8 到 10 小時，另此類特殊航班每人每月不到一次，一年平均 8 次，工會不宜以特殊案例以偏概全。

(4) 華航的派遣現狀就已優於 AOR，也優於他航，如果國內各家航空公司所遵守的 AOR，工會都可以質疑，業界將無所適從。華航認為，特殊航班可以討論，不宜用全面增加人力的方式模糊焦點。

(5) 罷工已進入第 5 天，航班已較春節假期正常，旅客大都能順利簽轉不至影響行程，但營收天天失血，影響永續經營，對公司的形象與信譽是難以估計的損害。

華航再次呼籲工會，停止口水戰和烏賊戰回歸議題的討論，並重申，希望全程直播重新談判，讓所有社會大眾和關心華航的人都知道這場罷工的事非曲直。