創意總座陳超乾稱 AI、網通與5G接單量增 明年展望樂觀

創意 (3443) 總經理陳超乾提到，受惠於人工智慧(AI)、網通、5G 等相關接案量逐漸增多，明年展望樂觀，尤其明年，委託設計 NRE 業績可望較今年成長 2 至 3 成。面對大環境，陳超乾分析，市場有半導體庫存高、中美貿易戰等問題，但公司目前取自 AI、網通，與 5G 等相關案量也逐漸增多，今年 NRE 貢獻營收約年成長 4-6 成，而明年再繼續成長 2 到 3 成。



至於創意明年量產業務部份，陳超乾提到，明年會小幅成長或是持平，當中網路與消費性產品將是支撐明年業績的主力，而明年人工智慧也將會逐步升溫。而就比特幣方面，若是價格繼續走跌，明年佔創意營收的比重恐怕會降到個位數百分比。



新竹企經協會昨公布今年「傑出經理」得獎名單，陳超乾與漢科系統科技 (3402) 總經理謝清泉奪得傑出總經理獎。