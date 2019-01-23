新零售轉型品牌代操業務 目標今年下半年單季轉盈

隨服飾電商進入紅海競爭，以線上服飾銷售為主要業務的新零售 (3085) 也陷入苦戰，新零售總經理凃俊光今日表示，電商目前已進入冰封期，轉型突破為首要目標，而新零售今年仍在整理階段，以目前手上的業務而言，較難有較大的突破發展，未來將引進更多的業務來協助轉型，如：品牌代操等，希望在今年下半年能達成單季轉盈的目標。新零售主要營收貢獻來自旗下的電商服飾自有品牌，包含東京著衣、101 原創 T 恤、拍手童裝等，並與藝人隋棠及網紅薛妞妞進行策略聯盟，合作推出個人服飾品牌。

而除自有品牌外，凃俊光指出，今年將把營運重心放在品牌代操，因此不會有新的自有品牌，並弱化自有品牌的比重，希望藉此降低庫存。他提到，品牌代操沒有庫存、過季商品等壓力，而是純分享獲利的商業模式，目前已與滿心 (2916) 合作品牌代操，未來不排除逐步增加合作品牌。

新零售目前拿下的代操品牌包含 BIG TRAIN、FILA 及與滿心合作的 le coq sportif Sport，其中，FILA 將由 4 月開始代操，但第三方物流則已於去年 1 月開始合作。

凃俊光認為，在加入品牌代操業務後，可以與既有的自有品牌相互導流，因此行銷成本沒有增加很多，但是可以帶來新的營收動能，再加上沒有庫存壓力，而是分潤制度，因此不會是賠錢生意，雖然毛利率較低，但就目前看來卻是比較好的營運模式。

凃俊光也提到，新零售的員工平均年齡為 26 歲，是一艘戰力強壯的軍艦，雖目前千瘡百孔，也因沒有方向而暫停在碼頭邊，但現在已在進行修復，準備重返航道，也因為團隊年輕，所以修復力強，未來將可以繼續期待新零售的表現。