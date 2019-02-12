台股盤前─大盤能否續攻堅 關鍵點在這裡

台股 11 日金豬年新春開出紅盤，集中市場開盤跳空大漲，其中股王大立光 (3008-TW)、權值王台積電 (2330-TW) 及台郡 (6269-TW) 等蘋果概念股走強之下，：收盤指數上漲 71.99 點或 0.72%，成交值為 1319.69 億元，但證券分析師則提醒，大盤能否維持在 1200 億元以上的人氣成交量能，才是重大關鍵。

在今晨收盤的美國股市方面，道瓊指數下跌 53.22 點或 0.21%，收在 25053.11 點。S&P 500 指數上漲 1.92 點或 0.07%，收在 2709.80 點。那斯達克指數上漲 9.71 點或 0.13%，收在 7307.90 點。費城半導體指數上漲 6.46 點或 0.50%，收在 1308.88 點。在此一態勢之下，以台積電為首的半導體類股能否持續帶動台股金豬年的開紅盤後的高度亮點，也為今天觀盤的一大重點。

台北股市集中市場昨日的成交值為 1319.69 億元，三大法人共買超台股 147.83 億元，其中外資買超 130.48 億、投信賣超 1.86 億元、自營商買超 19.2 億元。國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股昨日呈現價量齊揚的走勢，在近期台股大盤持續墊高之下，目前應屬正向的走勢，後續觀察重點在大盤能否維持在 1200 億元以上的人氣成交量能，才是個重大關鍵。

簡伯儀看好食品類股及 PCB 族群。

而證券分析師黃漢成則指出，目前台股的走勢以低檔整理的個股漲勢較為兇猛，目前台股在萬點上下整理，留意包括 5G、AI 及 IC 設計族群為主。

在市場重要訊息方面，創意 (3443-TW) 今天將召開法人說明會，而如興 (4414-TW ) 因有重大訊息宣布，今起暫停交易。

另外，蘋概的軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 去年投資逾 100 億元設立的觀音新廠，目前因業務量緊縮，出現縮減人員聘僱的情形；桃園市政府昨日進行實地訪查後指出，嘉聯益表示，現況為業務緊縮但非關廠，預計於 2 月 21 日解僱 434 人。

蘋果供應鏈的大立光 、華通 (2313-TW) 公布 1 月營收，表現都優於去年 12 月，嘉聯益 1 月營收為 15.38 億元，不僅優於上月，也較去年同月的 13.37 億元，成長 15.01%。