基士德1月營收1.53億元月減4.3% 淡季業績符合預期

水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY(6641-TW)，今 (12) 日公布 2019 年 1 月為 1.53 億元，月減 4.3%，年減 15.56%，主要在大陸北方省分的施工進度受天候影響，不過營收仍符合內部預期。

目前企業對環保工程案釋單案心態轉趨保守，但法人估計，基士德營收將可望自 3 月起走揚， 2019 年營收可望超越去年全年 18.68 億元，再現成長。

基士德去年第 3 季營收、獲利同創新高，稅後純益達 6510 萬元，累計去年前 3 季稅後純益 1.69 億元，已超越去年全年，每股稅純益為 5.6 元，雖然去年第 4 季營收自第 3 季的歷史高峰 5.1 億元滑落至 4.5 億元，但法人仍認為基士德在去年第 4 季仍處獲利狀態，2018 年全年每股純益可望達 6 元以上。

基士德去年前 3 季稅後純益為 1.69 億元，已超越 2017 年全年的 1.44 億元稅後純益，年增 16.92%，每股純益達 5.6 元。

基士德從事環保相關水處理設備水泵、風機及攪拌機等全系列設備研發、製造與銷售，在中國大陸深耕超過 20 年並針對污水處理市場提供專業諮詢及技術服務，提供的環保設備與技術服務廣泛應用城市污水、工業污水、農村污水處理等多方領域。

基士德在中國大陸市場專注水處理產業，不只單獨銷售設備給客戶，並提供客戶結合技術方案設計、全產品線設備一次購足、專業定製的客製化服務及日常的設備運營維護等全方位服務，已在市場與客戶間建立中高階品牌的地位。基士德在 9 月 21 日以每股 75 元上市掛牌，掛牌以來最高價 86.5 元，12 日股價收盤報 62.1 元，較昨日上漲 0.4 元或 0.65%，成交量增加到 49 張。