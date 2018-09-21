基士德- KY今上市掛牌度蜜月 一度上漲逾15%

水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY(6641-TW)，今 ( 21) 日以每股 75 元上市掛牌，早盤股價以 85.5 元開出，漲幅 14%，最大漲幅達 15%，啟動蜜月行情。基士德上市案由永豐金證券主辦。

基士德從事環保相關水處理設備水泵、風機及攪拌機等全系列設備研發、製造與銷售，在中國深耕超過 20 年並針對污水處理市場提供專業諮詢及技術服務，提供的環保設備與技術服務廣泛應用城市污水、工業污水、農村污水處理等眾多領域。

基士德在中國大陸市場專注水處理產業，不只單獨銷售設備給客戶，並提供客戶結合技術方案設計、全產品線設備一次購足、專業定製的客製化服務及日常的設備運營維護等全方位服務，已在市者與客戶間樹立中高階品牌的地位。

基士德 2016 年營收為 12.91 億元，2017 年提升至 16.23 億元，今年上半年則達到 9.07 億元，毛利率分別為 38.9%、39.2%、39.6%，毛利率也呈逐年提升，2016 年每股純益為為 2.52 元，2017 年為 4.81 元，今年上半年每股純益為 3.04 元。

基士德近年毛利率穩定維持在 39% 左右，為極少數在中國污水處理市場佔有一席之地的台商；今年前 8 月營收為 12.57 億元，年增 29.3%。