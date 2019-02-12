美國貨櫃車需求回溫挹注 森鉅1月營收創35個月新高

鋼塑複合板及鋁塑複合板生產業者森鉅 (8942-TW)，今 (12) 日公布 2019 年 1 月營收以 4.7 億元創 35 個月來新高，月增 24.39%，年增 20.41%，美國貨櫃車需求提升的需求仍持續挹注業績中。

森鉅產品主要運用於貨櫃車車體及廠辦大樓外牆以及建築用隔板，去年全年營收 47.29 億元，年增 5.46%，毛利率 36.88%，年增 3.78 個百分點，稅後純益 12.9 億元，也較 2017 年轉虧為盈，每股純益達 7.86 元。

森鉅 2017 年虧損，稅後虧損 3703 萬元，每股虧損 0.23 元，主要是當年第 3 季提列轉投資太陽能事業資產減損高達 7.7 億元，但 2018 年在產品價格走揚之下，獲利創歷史新高。

森鉅主要生產基地位於台南歸仁、台南仁德及中國大陸的廣東江門等三地， 目前區域營收比重主要超過 80% 來自於美國，其餘包括台灣、中國則低於 20% 水準。

森鉅鋼塑複合板具備輕量、耐候、耐污、容易組裝等優勢，優於傳統的鋁、鋼板車體，並在美國貨櫃車板材市占率節節攀升，2016-2017 年美國貨櫃車需求下滑，但去年則開始回溫，並反映在森鉅營運上，受惠於產業榮景回升，推升 1 月業績走揚。