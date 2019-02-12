大陸車市疲弱 南港去年營益率降至4.13% 創近六年新低

南港 (2101) 公布去年第四季獲利自結數，單季稅前獲利 1709 萬元，全年稅前獲利 3.39 億元，每股稅前盈餘 0.4 元，大陸新車銷售疲弱，南港全年營收 104.41 億元，年減率 7.8%，全年營益率為 4.13%，創下近六年新低，較前年減少 3.97 個百分點。大陸新車銷售表現欠佳，經濟成長放緩，南港去年營收 104.41 億元，表現相對持穩，營業利益為 4.31 億元，營益率降至 4.13%，係為近六年新低，因應大陸經濟結構轉變，轉向爭取歐洲輪胎廠代工訂單，去年出貨量約 270 萬條，明年增至 370 萬條。



南港將於 2 月 21 日召開法人說明會，公告去年輪胎本業表現、未來展望，以及南港舊廠「世界明珠案」開發進展。



負責南港舊廠開發案持股百分之百子公司南榮開發，去年 10 月宣布與長橋投資開發 (微風集團) 合作，簽訂「世界明珠案」全區商場的房屋租賃合約，作為直營品牌、超市、牛排館、鐵板燒等服務進駐，面積約為 2,500 坪，租賃期間達 20 年，每坪租金 100 元。