瀚荃擴大全球生產佈局 台灣廠擴產、寮國廠預計下半年投產

受到中美貿易戰影響，電子零組件廠紛紛轉移生產重心，而連接器廠瀚荃 (8103) 也逐步增加台灣及東南亞的產能因應。瀚荃表示，今年電子相關產業普遍對景氣持保守或觀望，對於在產業中上游的連接器產業要持續成長是不小挑戰，除產品多元化轉型配合產業領域擴大全球布局外，因應中美貿易戰也配合客戶出貨地擴大台灣自動化產線，此外，寮國廠也將於下半年投產作為應對。此外，瀚荃也提到，旗下 100% 子公司瀚雲的智慧家電產品 Oprop9 智慧燈座、插座 2 月 1 日正式在 costco 上架販售。瀚荃表示，Opro9 智慧燈座、智慧插座產品於今年 2 月 1 日在全台 13 家 Costco 上架販售，是瀚雲在智慧家電消費市場的信心之作；另外多個 ODM 專案將在今年將為瀚荃挹注營收。



瀚荃指出，瀚雲去年約為母公司增加 7 千萬營收，較 2017 年大幅成長 7746%，除因 2017 年基期相對低外，也因專案耕耘期較長，才於 2018 年邁入收割期實現營收。