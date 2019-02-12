三大利多加持 華泰今年有望轉盈

老字號封測廠華泰 (2329) 傳出董座杜紹堯對今年帶領公司由虧轉盈甚具信心，在此利多加持下，華泰今早開盤後大單敲進，9 點半不到就攻上漲停的 13.6 元價位，成交量超過 7600 張，更有高達 7300 多張的委買單高掛。展望 2019 年，華泰營運利多，包括其一，NAND 晶片已經跌落到甜蜜點，市場接受度大開，帶動 NAND 相關產品，包括卡類與 SSD 需求進入快速成長期，這對以量取勝的華泰來說，將是大利多。



第二，華泰擁有三大策略性大股東，包括金士頓、群聯與江波龍，在此三大股東力挺下，華泰擁有比同業相對穩健的訂單結構。第三，經過兩年的產線與營運模式調整，華泰獲利結構也已經漸趨好轉。基於上述多個理由，華泰董座對今年營運好轉，頗具信心。