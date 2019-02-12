明揚Q1訂單滿載 新廠Q2完工投產 全年出貨量上看1500萬打

明揚 (8420) 受惠二大主力客戶積極搶市，第一季訂單滿手，而去年 4 月啟動擴建新廠計畫，預計第二季完工、進入試產階段，最快年中投入量產，法人預期二廠合計全年出貨量上看 1,500 萬打。明揚財會部副理兼代理發言人林肯毅表示，旗下二大主力客戶 TaylorMade 和 Callaway 近來積極搶市，公司訂單明顯增加，延續傳統旺季需求，今年第一季訂單滿載。



林肯毅指出，現有廠房合計二座，屏東加工出口區一期廠房有 3,500 坪，因應產能需求，去年投資 5.9 億元興建二廠，占地 2,500 坪，並導入自動化生產製程。



法人表示，既有一廠產能貢獻為 1,200 萬打，新廠落成後估計為出貨量新增 300 萬打，全年小白球出貨量初期上看 1,500 萬打。