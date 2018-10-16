南港自結前三季每股稅前盈餘0.38元 電動車EV胎今年底上市

南港 (2101) 自結第三季稅前獲利 0.78 億元，累計前 9 月稅前獲利 3.19 億元，每股稅前盈餘 0.38 元，為了搶攻電動車商機，南港開發低噪音、低滾動阻抗、優異抓地力、預防異狀磨耗電動車 EV 輪胎，預計在今年底上市。因應歐美電動車發展的趨勢，南港自去年開始已密集著手電動車的相關研究，包括以電動馬達替代傳統引擎後，降低噪音、高扭力特性、使用電池供應能源取代燃油後所需要的車輛續航力，為電動車量身打造的 EV 輪胎，可望今年底前問市。



南港舊廠「世界明珠案」也有相關進展，負責開發案子公司南榮開發與長橋投資開發 (微風集團)，進行全區商場的房屋租賃合約簽訂作業，「世界明珠案」總樓地板面積約 7 萬坪，開發內容包含辦公室、住宅及商場等。



南港開發與長橋投資開發合作，簽訂「世界明珠案」全區商場的房屋租賃合約，作為直營品牌、超市、牛排館、鐵板燒等服務進駐，面積約為 2,500 坪，租賃期間達 20 年，每坪租金 100 元。