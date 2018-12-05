郭明錤：AirPods將帶來跟風 歌爾、耀華料成Google及Amazon獨家供貨商

天風國際分析師郭明錤昨 (4 日) 發布報告認為，AirPods 出貨成長快速，在 Apple 生態中的地位會越來越重要，也預期 Google 與 Amazon 等眾多品牌，將會在 2019 年跟進，「搶耳朵」戰爭一觸即發。

郭明錤預測，一旦 Google 與 Amazon 跟進，歌爾 (002241-CN) 與燿華 (2367-TW) 將受惠，成為類似 AirPods 產品的獨家供貨商。

郭明錤表示，AirPods 將不只是無線耳機，而成為通訊 + 音樂 + 語音助理 + 健康管理的重要工具。

這使 AirPods 的地位愈來愈重要，原因有 3：

提升使用者從 iOS 轉移到 Android 生態的成本、 可輕易啟動語音助理，為語音助理 / AI 服務重要裝置、 耳朵是個可以測量數個重要健康參數的完美區域，未來可能與 Apple Watch 整合，提供更好的健康管理。

郭明錤先前推估，在 2017、2018 、2019、2020 與 2021 年，AirPods 出貨強勁成長，分別是 1400–1600 萬、2600 萬–2800 萬、5000–5500 萬、7000–8000 萬與 1–1.1 億部。他認為，在智能型手機出貨放緩之際，為改善短期營運動能與佈局長期策略，更多品牌廠商會更重視無線耳機配件銷售。

至於其他品牌，郭明錤認為，在明年下半季，Google 與 Amazon 等品牌就會推出類似 AirPods 產品，兩品牌預計出貨達 1000–2000 萬部。其中，Google 是對 Android 生態最有影響力的品牌，Amazon 擁有最好的語音助理服務，而成為 Apple 最大的競爭對手。