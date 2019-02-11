【馮冠華專欄】估計港股今天有望再上試28000點

2 月 11 日推介 - 鐵塔（788）

1）上週五港股市況總結：港股在豬年第一個交易日未能報喜，指數在低開 282 點後曾一度大跌 456 點，但在十時後跌幅慢慢收窄，午後更曾一度倒升，最終以 27946 點收市，下跌 44 點。全日成交 813 億。滬深港通南北向均繼續關閉。藍籌 20 升 29 跌 1 持平。



板塊方面，手機設備、5G 概念、體育用品及部分新經濟股表現最突出（如美圖（1357）、美團（3690）等）；週一強勢的友邦（1299）也造好。相反，內銀、醫藥、貿戰敏感股、天然氣及石油相關股則有沽壓。做空方面，佔大市成交回落至 14.2%。牛熊証街貨最新比例為 58:42，重貨區方面，熊証兩個不變，一在 28200-28249，另一個在 28400-28449，牛証仍維持在 27150-27199，亦有另一個較少量的在 27550-27599。

簡評：雖然港股未能在豬年開出紅盤，但能夠收復逾 400 點的跌幅也算驚喜。初盤下跌的主因又是中美談判的不明朗因素；川普指他不會在貿戰死線前和習近平會面，惹來環球市場擔憂。



值得注意的是，盤中道指期貨和人民幣走勢沒有多大轉變，而恆指能低開高收，或許是市場判斷下跌為錯殺，兩大巨頭暫不會面，也不代表談判破裂，說不定實施關税的日期也會延遲，更何況又有美方談判團在 2 月 14、15 日到北京的變數。八百多億的成交，在沒有北水參與下算不俗。做空回落也是好兆頭，但美元轉強則不是好消息。初四港股的低位反彈，恰巧又和美股上週五的走勢相似，相信會給予市場一點信心，若 A 股今天能開出紅盤，港股也有望再上試 28000 點。

溫馨提示，除了上文提及的中美談判，週三及週四有多個美國數據，包括 1 月 CPI 及 PPI、週中申請失業金人數等。週五則有中國 CPI 及 PPI，與及美國政府局部停擺死線等。

週末的公司新聞不多，建議讀者繼續留意一些強勢股或上週五被無辜拖低的公司。筆者的觀察名單中，鐵塔（788）、俄鋁（486）、丘鈦（1478）、信徳（242）、創維（751）及舜宇（2382）均屬前者。中信證券（6030）則屬後者。鐵塔在上週禁售期後曾短暫受壓，但收市能轉跌為升，在禁售期沽壓漸消除下有權重拾升軌。俄鋁則不用多說，在大行報告推動下，週五已升穿制裁後的下跌頂部裂口，重回 4 元以上應是時間問題。丘鈦和舜宇會是國內 5G 換機潮的受惠股。股價淨值比過份偏低的信德及創維，股價也大有空間再上。若 A 股能開出紅盤，那上週五受壓的中信會是反彈首選。

2）美股上週五市況總結：受中美談判不明朗因素影響，美股三大指數上週五個別發展，當中道指曾下跌逾 280 點，最終收跌 63 點或 0.25%，標指及納指則分別上升 0.07% 及 0.14%。美滙指數微升 96.64，十年期債息回落至 2.634%，紐約期油上升約 0.13% 至 52.71 美元。港股 ADR 上升 6 點，相當於恆指 27952 點水平。

3）明報 - 澳門旅遊局公布新春黃金周統計數據，年三十至年初五（2 月 4 日至 9 日）期間，共有 104.8 萬名訪澳旅客，按年增長 27.4%，當中有 16.8 萬人經港珠澳大橋邊境站訪澳，佔整體遊客 16%。雖然年初五（9 日）的訪澳旅客量回落至 20.5 萬人次，但較去年同期仍增加 30.5%。

4）個股訊息 ：興業太陽能（750）公佈，公司發行的可換股債券之半年利息款項已於 2 月 8 日到期，但公司未能向受託人賬戶支付有關利息。

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