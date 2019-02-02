與市場唱反調 高盛：今年至少升息一次

雖然現在市場普遍預期 Fed 今年將暫停升息，甚至會反過頭來降息，但高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 預期 Fed 今年至少升息一次。

Hatzius 週五 (1 日) 表示，目前 Fed「顯然擱置」，但「經濟表現仍然很好，我們的成長仍在趨勢以上，只是沒有像去年中期那樣好。」

本週 Fed 選擇不升息，並允諾未來行動會採取「更有耐心」的方式。經過去年 4 次升息後，鮑爾去年 12 月強調會更「依賴經濟數據」，但當時 Fed 仍預期今年升息 2 次。

Fed 週三公布決議後，激勵股市上漲，道指收盤高於 25000 點，是去年 12 月 4 日以降首次，週五又因為 1 月份就業報告優於預期而上漲，道指 1 月收升 7%，為 2015 年 10 月以來最佳單月表現，但因為去年最後一季的跌幅太大，道指目前離 10 月初觸及的最高盤中高點仍低了 7%，此前鮑爾尚未對積極的升息政策改口，此後雖然立場鬆動，但仍瀰漫不確定性。

如今已有越來越多人這麼認為，包括瑞銀 Art Cashin 和古根漢 Scott Minerd，他們均認為 Fed「已經走完升息，甚至 2019 年要降息了。」

由於 Fed 近期的鴿派言論，市場已明顯下調升息次數的預期，Hatzius 表示，「我們不再預期每季升息，但我們認為今年至少還會升息一次，但此時前景非常不同。」

前亞特蘭大 Fed 總裁 Dennis Lockhart 也預期 Fed 今年至少升息一次。他週四表示，Fed 可能會按兵不動直到年中，之後他們必須重新評估通膨數據，再決定是否升息。