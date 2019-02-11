下一波金融危機 恐讓人措手不及

2008 年全球金融危機匆匆已過了十年，決策官員總是信誓旦旦誇口說，今日的金融體系已安全得多。

金融風暴核心中的大型銀行已大幅減少了風險性資產，投資人，消費者與央行官員仍高度警戒。主管官員也極力確保銀行業具有更多的透明性與責任制。但金融體系因而就安全了嗎？

不幸的是，危機管理無法自動化，金融體系的安全，極度依賴管理人的才能。

儘管主要國家央行擁有優秀的人才與領導者，然而危機管理涉及全體政府，非僅貨幣當局。

若下一波危機與上一波雷同，決策官員當然可以用 2008 年危機當範本，依樣畫葫蘆一番，問題或可迎刃而解。但是若下一波危機全然不同，例如由嚴重的駭客攻擊或全球意外快速升息所引發，決策官員又當如何著手？

川普政府是否有能力與經驗，應付重大金融危機？美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾與他的團隊俱屬一流，但並無法獨力化解危機，仍需政府其他部門的奧援與支持。

尤其，Fed 的運作空間已不及 2008 年，因為 2010 年的 Dodd-Frank 金融改革法案，大幅限縮了 Fed 為私人機構紓困的能力。陷入僵局的國會能否伸出援手？

歐洲的問題可能更糟。民粹主義引發了極度的不信任與分歧。金融體系的強度已遠不如十年前。看看英國 -- 另一個全球金融中心，那些政治精英將國家帶向了脫歐的懸崖邊緣。

一旦陷入金融危機，英國將何去何從？儘管英國財政部與央行人才濟濟，但若政治人物不提供支持，他們恐依舊束手無策。

可確定的是，全球銀行體系持續擴張，目前的全球債務已邁向 200 兆美元之巨。管理規則改善或許抑制了風險成長，但風險却並未緊縮。

例如，儘管大型銀行的帳面風險或許已減少，但主管官員必須密切注意風險性債務轉向影子金融體系，即債務被加工成為有價證券，於市場進行交易。一旦危機發生，這些有價證券將頓失流動性。

決策官員說，自 2008 年以來，金融體系已獲得改善。此言或許不虛，只是改善遠遠不敷所需。

金融體系不斷成長擴大，政治環境却愈益掣肘，這意味下一波重大金融危機來到的時間，恐較想像要早得多。