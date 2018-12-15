葉倫憂心忡忡 擔心下一波金融危機

葉倫對下一波的金融危機，深感擔憂。她於週三晚間在華盛頓的一場會議上說，她最大的擔憂，是在金融危機之後所推出的金融安全措施，可能遭到取消，以及日益升高的企業債務。

「我擔心目前的放寬管制措施，我見到金融體系內，壓力不斷增加，要求進一步放寬管制，這會削弱我們的金融安全。金融危機過去已十年，這種做法讓人憂心，也是錯誤的。」葉倫說。

葉倫目前於布魯金斯學會 -- 非營利公共政策機構 -- 擔任短期會員，她說，她的新工作壓力要小一些。

她的前任 Fed 主席伯南克就在她隔壁辦公室，再隔壁是另一位 Fed 前官員 Don Kohn。

葉倫說，她與她的同事所面臨的最重要問題之一是，「我們到底有那些貨幣政策工具，可用以解決下一波的經濟衰退。」美國利率接近零水平已七年之久，儘管近來已見上升，但依舊偏低。這意味貨幣政策中，傳統的短期利率槓桿並不存在，無法處理經濟下滑的問題。

有關企業債務偏高的問題，她說這問題足以引發金融危機。

「投資人追求殖利率，希望買進的公司債安全且具有高殖利率。在目前的低利率環境下，許多投資人都在追求殖利率。」

葉倫並不擔心這些公司債會對銀行體系造成風險，但她說：「如果利率上升高過預期，讓經濟遭遇負面衝擊，則許多企業會倒閉，許多信用會破產，許多債券會遭到調降評級，許多投資人會虧損。」

她相信這類借款具有風險，却看不出主管官員有何種工具可解決此一問題。