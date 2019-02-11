【華冠投顧】幸運星-新春開紅盤！！《恭喜發大財》飆股一檔接一檔！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：2454 聯發科、2330 台積電、2317 鴻海、3016 嘉晶、1795 美時

由於美股四大指數在我們過年期間皆上漲，尤其費半指數大漲 5.3%，台股今日開盤直接跳空大漲 93 點，盤中一度大漲 133 點…… 大型電子權值股 2454 聯發科、2330 台積電、3008 大立光領漲…… 但尾盤 2330 台積電、2317 鴻海，金融股 2801 彰銀、2809 京城銀、2886 兆豐金、2881 富邦金、2882 國泰金、2892 第一金有壓盤…… 使大盤收盤漲 71.99 點收小黑 K，暴出去年 12/7 已來的最大量 1,319 億……

OTC 較強，靠矽晶圓 6488 環球晶、3016 嘉晶、6182 合晶、3707 漢磊，MOSFET 5299 杰力、6435 大中、3317 尼克森，加上 6462 神盾、3105 穩懋等拉盤，漲幅達 1.38%，成交量為 320 億！！..... 百花齊放帶量上攻！！再創近期新高「131.74 點」……

2019 年 1 月起，幸運星操盤團隊告訴大家「不要擔心，可以買股票了」！！

2019 年將會旺 99、發 99、鑽 99…… 果然完全命中！！恭喜大家！！過年前帶全國會員買進的 1/23 生技股【時時美麗】1795 美時…… 又時時美亮紅燈⊕，1/25 矽晶圓的小秘密【ONLY 小星星】3016 嘉晶…… 又閃亮亮囉，也是亮紅燈⊕，果真裸鑽飆股一檔接一檔，獲利無法檔…… 有錢大家繼續一起賺啦！！

去年 10/3 大盤狂殺 1660 點，除了帶會員避開殺盤，更於 10/31 送大家《遍地黃金打群架飆股集》，2458 義隆、3563 牧德、5425 台半讓大家免於恐慌，並且跟著一起彎腰撿黃金！！買賺賺 + 開心賺！！元旦過後狂殺 400 點，1/4 送大家《閃亮亮裸鑽飆股》，並在節目中天天分享《閃亮亮飆股》，如 6533 晶心科、3529 力旺、4174 浩鼎、1760 寶齡富、1795 美時、4953 緯軟、3708 上緯投控、3016 嘉晶…… 都讓大家賺得盆滿缽滿 ING…

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。