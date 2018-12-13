神基強固電腦、汽車零件雙引擎 今年業績連4年創高 明年雙位數攀升

神基 (3005) 今年業績高成長，強固電腦與汽車零組件扮雙引擎！據悉，該公司強固型電腦前三季貢獻之業績同比大增 25%，全年成長有機會維持 20% 的水準；汽車零組件前三季業績年增率也超過 15%，兩大業務明年可望持續雙位數攀升。其中，汽車零組件產能滿載，生產線不敷需求，因此越南與華東地區擴廠動作積極，預計明年第二季可望加入量產行列，視需求分階段擴大產出，初期可望增加 25-30% 的產能。



神基今年前 11 月合併營收達 226.58 億元，年增率 11.9%，預估今年可望達 246 億元以上，維持雙位數的年增率，創歷史新高紀錄，這也是該公司連續第四年改寫歷史紀錄的表現。



而推升營運蒸蒸日上的主因，包括其強固型電腦市佔率在美、歐市場的佈局發酵之下持續擴大，汽車零組件業務也因新能源車與 ADAS(先進駕駛輔助系統) 市場持續提升而逐年成長，成為神基業績年年創高的雙引擎。據了解，該公司強固型電腦前三季業績同比成長高達 25%，雖第四季成長率因去年同期基期較高而下滑，但全年可望維持 20% 的高成長。



而汽車零組件今年產能處於滿載中，前三季的成長率超過 15%，第四季生產熱度不減，全年將實現雙位數年增。據了解，神基的安全帶轉軸的出貨量冠全球，而 ADAS 與新能源車的應用持續擴大，前者出貨產品包括 ECU 殼體和蓋板、PCB 載板與相機殼體，後者則包括充電電池殼體、發電機殼體以及散熱片，因接單暢旺，產能不敷需求，因此擴產因應。

