竹科水情告急 經長：桃園、苗栗供水支援到3月前沒問題

近期竹科水情吃緊，牽動著台積電 (2330-TW)、友達 (2409-TW) 等竹科用水大戶的生產，經濟部長沈榮津今 (11) 日表示，目前規劃從桃園和苗栗做整體調控，估占新竹地區每日用水總量四分之一，以支援竹科水情，評估水情到 3 月前應該沒問題。

大新竹的用水量，主要來自寶山水庫、寶二水庫及頭前溪，隨著台灣地區進入枯水期，降雨量偏低加上暖冬效應，都是造成新竹地區水情吃緊的主要原因。

根據水利署公布的「台灣水庫即時水情」數據顯示，截至 9 日止，竹科用水主要供應來源寶山水庫、寶二水庫及苗栗永和山水庫，有效蓄水量皆不及 5 成，分別為 49.8%、37.7% 及 47.4%。

儘管如此，水利署指出，台灣眾多水庫皆以維持高水位操作為原則，包括石門、寶山、寶二、永和山、曾文、烏頭山等水庫，在進入枯水期前均達滿庫狀態，並視各地水情條件，採取出水總量管制、區域供水調度及農業加強灌溉等措施，目前民生與產業用水皆維持穩定供水，農業一期稻作如期供灌。

針對竹科水情，水利署也已經由桃園石門水庫及苗栗永和山水庫大量支援新竹地區每日 14 萬噸用水，估占新竹地區每日用水總量四分之一。

針對竹科用水吃緊現況，北水局預計在本周三 (13 日) 開會進行研商，經濟部水利署也訂於本周五 (15 日) 召開水情會議，邀請中央氣象局、各水庫管理單位等相關單位進行檢討，找出因應措施。