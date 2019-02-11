金豬年紅盤日股匯不同調 台幣一度貶逾9分 跟進非美貨幣補貶

台北股匯日今 (11) 日逢金豬年紅盤日，在封關期間美股大漲的激勵下，台股指數開盤補漲，一度大漲超過 130 點，盤中守穩萬點關卡，不過，匯市表現不如股市強勁，台幣反而貶值最多達 9.5 分，午盤暫收 30.83 元，貶值 8.5 分，台北外匯經紀公司成交值 5.38 億美元。

台幣今日以 30.82 元、貶值 7.5 分開出後，上午盤持續處在 30.82-30.83 元附近偏弱整理，最低來到 30.84 元，貶值 9.5 分，高低價差 7 分。

匯銀人士指出，匯市休市期間美元指數偏強，漲幅約 1.1%，加上人民幣開盤後重貶，使台幣今日跟進非美貨幣的補跌態勢，不過，目前仍處在整理區間內，尚不至於大幅走弱，惟須留意人民幣偏弱對台幣的後續連動影響。

盤中人民幣兌美元貶幅最大達 0.5%，台幣午盤貶 0.28%，韓元貶 0.2% 上下，日圓貶逾 0.15%。

統計台股封關期間，美股道瓊工業指數漲幅 2.14%，那斯達克指數漲 3.84%，、標普 500 指數漲逾 2.5%，而與台灣科技股息息相關的費城半導體指數更大漲 5.35%，有利豬年紅盤行情續航。

不過，法人提醒，美中會談從今日開始進行第三輪會談前的副部長級會議，但美國總統川普已表示，將不會在 3 月 1 日前舉行川習會，投資人仍須留意消息面使盤面走弱的風險。