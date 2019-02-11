台股盤中─台積電大漲撐腰 金豬年紅盤台股開高站上萬點

台股今 (11) 日金豬年新春開紅盤，集中市場開盤跳空大漲開高 97.58 點，並重新站上萬點大關，大盤以 10029.84 點開出，其中大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 及台郡 (6269-TW) 等蘋果概念股走強，不過盤中賣壓仍重，指數數度又跌破萬點，所幸買盤持續湧入，午盤前站穩萬點之上。

證券分析師黃漢成強調，台股今日早盤開高，主要在反映台股春節休市期間的美股漲幅，但萬點之上賣壓沈重，目前市場買賣雙方拉鋸，但明顯拉回有買盤承接。

台股今日開盤跳空大漲開高 97.58 點，重新站上萬點大關，大盤以 10029.84 點開出，盤中最高 10065.52 點，最低 9988.83 點，集中市場預估市場成交值為 1386 億元。

值得注意的是，華航 (2610-TW) 因機組員於春節疏運期間的罷工行動，造成股價重挫，盤中股價跌破 10 元票面價，權值股台積電則因春節期間美國 ADR 漲幅達 4%，今天也成為台股的主要支柱，盤中大漲逾 3%，但是聯電 (2303-TW) 盤中則重挫逾 4 %。鴻海 (2317-TW) 則以維持 70 元的平盤震盪走勢

大立光 5 日早晨公布 1 月營收為 33.47 億元，較 2018 年 12 月的 32.27 億元成長 3.72%，但仍較去年同月 35.16 億元下滑 4.82%，大立光 2 月工作天數減少，估營收將低於 1 月表現，盤中大漲 3.31%，並站上 3905 元。

黃漢成說，目前台股的走勢以低檔整理的個股漲勢較為兇猛，目前台股在萬點上下整理，留意包括 5G、AI 及 IC 設計族群為主。