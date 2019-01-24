五大行庫去年新承作房貸近5千億 連兩年成長 央行稱房市溫和復甦

2018 年房市景氣風向指標出爐，去年五大銀行新承作房貸金額 4,941.36 億元，年增 7.09%，創近九年最大增幅，反觀房貸利率跌破 1.617%，創歷年新低。央行指出，新承作房貸金額連二年成長，顯示房市溫和復甦。央行公布台銀、合庫金 (5880) 旗下合庫銀、土銀、華南金 (2880) 旗下華銀、第一金 (2892) 旗下一銀等五大行庫房貸指標，去年 12 月新承作房貸金額 459.16 億元，月增 16.8 億元，全年新承作房貸金額 4,941.36 億元，增加 327.36 億元，年增 7.09%，為 2010 年以來最大增幅。



央行解釋，2016 年實施房地合一稅，導致房市買氣降溫，隔年起建商、賣方各退一步，自住買方進場，帶動成交量逐步回升，整體買氣自 2017 年開始走向溫和復甦。



央行表示，年底是房市傳統旺季，加上銀行衝刺房貸業績，使得 12 月新承作房貸金額向上攀升，反觀房貸利率走勢，因銀行爭取優質客戶，使利率落至 1.617%，創史上新低。