〈華航機師罷工〉事件大事記 影響逾8000名旅客 勞資今下午再上談判桌

金豬年開年不平靜，2 月 8 日凌晨 12 點桃園機師職業工會突宣布於清晨 6 點起對華航 (2610-TW) 發動罷工，成台灣民航史上首起機師罷工事件，由於正值春節連假期間衝擊更重，各界討論聲浪大，事件延燒至今已進入第 4 日，勞資尚無法達成共識，今日下午將再上談判桌，統計過去 3 日受影響旅客已多達 8400 名。

此事件可回溯至去年 8 月 7 日，當時桃園市機師職業工會透過投票，取得合法罷工權，而當時機師工會與華航在 8 月 30 日簽署協議，展開為期一年的協商，讓罷工議題暫時落幕。

不料，1 月 27 日機師工會突然發布聲明痛批資方態度始終強硬，因此重啟罷工程序，在 2 月 8 日罷工前，華航和機師工會處在各說各話的狀態。

華航總經理謝世謙雖於除夕 (2 月 4 日) 當日率一級主管召開記者會，呼籲工會不要在春節疏運高峰期間罷工，但 2 月 7 日機師工會仍發聲明揚言隨時罷工，於 2 月 8 日更立即發動罷工，成為台灣民航史上機師罷工首例，也是華航 3 年內第二度發生罷工。

機師工會罷工後，對外宣示對華航 5 大訴求，(1) 改善疲勞航班─要求長程航班 8 小時以上 3 人派遣，12 小時以上 4 人派遣；(2) 副駕駛升訓制度透明化，保障國籍機師工作權；(3) 禁止對工會會員 (幹部) 施壓、脅迫、秋後算帳，與工會達成協議之權益項目由會員專屬；(4) 撤換破壞勞資關係的不稱職主管；(5) 比照長榮航空保證第 13 個月全薪，納入團協，會員限定。

罷工期間雙方雖積極協商，甚至交通部也出面調停，但勞資雙方尚無取得共識。據華航統計，2 月 8 日共取消 13 班次，受影響旅客 1800 人；2 月 9 日取消航班為 18 航班次，受影響旅客約 2800 人；2 月 10 日取消航班 22 班次，受影響旅客約 3800 人，合計營收損失估約 0.78 億元。

華航表示，將持續調度可用人力和航機，並續請旗下台灣虎航協助加班機、協調他航放大機型，以儘速疏運旅客，對於旅客行程一定會負責妥善安排。

最新狀況是，機師工會表態沒有預設罷工截止期限，不過，在交通部介入下，今日下午 5 點華航勞資雙方將再上談判桌。

而華航今日上午回應是，針對罷工延伸的旅客賠償議題，罷工是不可抗力因素原不在航空公司責任範圍，但華航採取從寬認定，立場與交通部一致。