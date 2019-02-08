【馮冠華專欄】留意國內影業相關、澳門博彩及本地零售股。

今天推介 - 貓眼娛樂（1896）

1) 週一半日港股市況總結 ：恆指在週一半日市反覆造好，指數最終以 27990 點收市，上升 59 點。全日成交只有 411 億。滬深港通南北向均關閉。藍籌 23 升 25 跌 2 持平。友邦（1299）獲批可在天津和河北石家莊市籌建營銷服務部，股價上升 3.6%，為表現最佳藍籌。板塊方面，教育股表現最突出；房產基金 REITs、汽車經銷商、電池、LCD 相關股也有勢。做空方面，佔大市成交再上升至 15.8%，為 1 月 2 日後的新高。牛熊証街貨最新比例為 61:39，重貨區方面，熊証仍有兩個，一在 28200-28249，另一個在 28400-28449，牛証仍維持在 27150-27199。

簡評 ：首先，筆者用港式的祝福語跟大家拜年，祝讀者豬年諸事如意，豬籠入水，發過豬頭。

週一港股的半日市呈現拉据局面，指數能報升，全憑權重股友邦在利好消息下的貢獻。由於成交量不大，一般評論均指啟示性不高。但在做空比率急升至 1 個月的高位，以及牛証街貨比例也有過多的現象，筆者重覆週一所寫，恆指再向上的動力可能會受考驗。春節假期間本地公司消息寥寥可數，外圍消息則好壞參半。美企業績曾帶動週初美股造好，但週四又見多個歐元區經濟增長被下調，人民幣也回貶不少；注意下週又有新一輪中美談判、美國政府停擺死線（2 月 15 日），A 股重開等重要事項，估計港股今天仍以整固為主，炒股不炒市。

筆者覺得川普的國情咨文沒有任何新意，也看不到怎樣處理停擺和邊境圍牆的方案，唯一的突破是落實川金二會在 2 月 27 至 28 日在越南舉行而已。這和 3 月 2 日的中美 90 天談判死線非常接近。另外，美國財長努欽表示，他會與美國貿易代表萊特希澤下周到北京跟中方代表展開貿易談判，而他於接受 CNBC 電視台訪問時指，中美雙方仍有很大分歧。最新的 CNBC 消息指，習川會將不能在 3 月 2 日前舉行，這兩個消息也令美股週四急回。

上文提及炒股不炒市，讀者可留意國內影業相關、澳門博彩及本地零售股。國內新春檔期新戲票房破紀錄（見點 3），可留意 IMAX CHINA (1970) 及剛在週一上市的貓眼娛樂（1896）。新春訪澳門旅客遠超當地政府預期的 8%（見點 4），銀河娛樂（27）和澳愽（880）仍是筆者的推介。港珠澳大橋和高鐵在春節期間也錄得開通以來的紀錄流量，本地零售股可留意金飾、化妝品以及快餐股；建議股份包括周大福（1929）、莎莎（178）及大家樂（341）。

2）美國商務部公佈，去年 11 月美國整體貿易逆差為 493 億美元，較預期 540 億美元低，在連續增加五個月後首見回落，而對中國的貿易逆差亦下降 28 億美元至 376 億美元。

3）在國內，2019 年春節 8 部新片共同創造了新一輪票房奇跡。根據貓眼專業版數據顯示，2019 年大年初一當日 8 部賀歲新片同時開畫，合計共創造了 14.3 億票房，比去年大年初一 6 部新片 12.7 億元的總票房高出整 1.6 億元，同比增長 12.1%，不但刷新了單日最高票房紀錄，也創造了全球單一市場單日票房新高。

4）澳門旅遊局公布春節黃金周統計資料，年三十晚至年初二 (4 日至 6 日) 期間，累計訪澳旅客 40.19 萬人次，按年增長 28.2%。其中，內地客 27.18 萬人次，按年增 29.3%。

5）美股過去四個交易日總結 ：道指上升 105 點或 0.41%，標指及納指則持平及上升 0.33%。美滙指數由 95.62 大漲至 96.56，十年期債息回落至 2.657%。紐約期油下跌約 5% 至 52.61 美元。港股 ADR 下跌 203 點，相當於恆指 27787 點水平。

6）個股訊息 ：

信利國際 (732) 宣布，今年 1 月未經審核綜合營業淨額約 15.76 億元，按年增長約 14.3%。