美股盤後—標普結束連五漲 三大指數收跌

電玩遊戲製造商藝電 (Electronic Arts)(EA-US) 財測不如預期，加上投資人持續觀望美中貿易戰發展，週三 (6 日) 美股三大指數收黑，標普 500 指數「連 5 漲」告終，費城半導體指數則逆勢收漲。

美股四大指數表現

道瓊工業平均指數收跌 21.22 點 (0.08%)，至 25390.30 點。

標普 500 指數收跌 6.09 點 (0.22%)，至 2731.61 點，

納斯達克指數收跌 26.80 點 (0.36%)，至 7375.28 點。

費城半導體指數收漲 33.62 點 (2.59%)，至 1333.76 點。

電玩類股領跌，導致標普 500、納斯達克指數表現不佳；藝電股價收跌 13.31%，至 80.21 美元；遊戲開發商動視暴雪 (Activision Blizzard) (ATVI-US) 收跌 10.12%，至 43.00 美元；電玩遊戲控股公司 Take-Two Interactive (TTWO-US) 收跌 13.76%，至 92.53 美元。

受電玩類股下挫影響，標普 500 指數「連 5 漲」告終，通訊服務板塊跌幅達 1.5%。

週三費城半導體指數收高，蘋果晶片供應商 Skyworks Solutions (SWKS-US) 股價收漲 11.49%，至 84.69 美元；Microchip Technology (MCHP-US) 收漲 7.29%，至 89.31 美元。

通用汽車 (GM-US) 財報優於預期，股價收漲 1.55%，至 39.91 美元；Snap 財報表現勝預期，股價大漲 22.02%，至 8.59 美元；迪士尼 (DIS-US) 財報亦優於市場預期，但股價收跌 1.11%，至 111.41 美元。

美國總統川普日前於發表 2019 年國情咨文時指出，美中兩國正在協商新的貿易協議，中國必須做出「真正的、結構性的改變」，才能終結不公平貿易。

美國財政部長梅努欽稱，截至目前為止，美中貿易談判「極具成效」，目標是在貿易戰休兵期結束前達成協議。

梅努欽和貿易代表賴海哲，下週將前往北京，展開新一輪貿易談判。

新一輪美中貿易談判，將聚焦於中國在經濟、貿易政策上的結構性改變，包括智慧財產權保護、結束強制技術轉移，以及控制對國營企業的補貼，都會是討論重點。

分析師看法

宏利資產管理投資組合方案管理事業群主管 Nathan Thooft 表示，雖然從 1 月到 2 月初，股市表現不差，但已略顯疲態。

E-Trade 副總裁 Mike Loewengart 說，財報季已來到「中場時間」，2019 年迄今，美股已迎來一波漲勢，但若有更多公司營收未及預期，「漲勢隨時可能逆轉」。

Fort Pitt Capital 基金經理 Kim Forrest 認為，美中貿易談判對市場的影響，在 3 月份會更加明顯。