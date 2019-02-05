公益彩券12年送出7390億元獎金 363人晉身億萬富翁

▲台灣彩券公司統計，12 年來共有 363 人因買彩券中獎而成為億萬富翁，總中獎金額達 ▲台灣彩券公司統計，12 年來共有 363 人因買彩券中獎而成為億萬富翁，總中獎金額達 新台幣 7390 億元。（圖／NOWnews 資料照）

農曆新年到，也是彩券銷售旺季，而根據台灣彩券公司統計，從 2007 年至 2018 年共 12 年間，有 363 人因買彩券中獎而成為億萬富翁，每年平均新增 30.3 位億萬富翁，總中獎金額更高達 7390 億元。

根據台灣彩券公司統計，2007 年至 2018 年公益彩券銷售總額達 1 兆 2321 億元，其中電腦型彩券約 7359 億元、刮刮樂彩券約 4962 億元。

值得注意的是，這 12 年間電腦型彩券總銷售張數達 61 億張，彩券紙捲總長約 50 萬 1576 公里，可以繞地球 12.5 圈 (赤道周長約 40,075.7 公里)；相當於地球至月球距離(約 233,600 公里) 的 2.1 倍。

▲歷年電腦彩券億元中獎人數統計。（圖／台灣彩券公司提供）

更可觀的是，這 12 年台灣更有 363 人因中彩券頭獎而成為億萬富翁，每年平均新增 30.3 位億萬富翁，總中獎金額約 7390 億元，又以 2012 年增加的億萬富翁最多，有 42 位，再來 2013 年的 36 位，2011 年也有 34 位，而最少的是 2017 年只有新增 20 位億萬富翁。

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