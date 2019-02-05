美股盤後 – 科技股表現飆升 拉抬指數上揚

週一 (4 日) 美股道瓊指數收盤走高，科技股表現飆升。雖然醫療保健類股下跌，但是在科技股的拉抬下，道瓊指數上漲了 0.7%。而 S&P 500 上漲 0.68%，那斯達克上漲 1.15%。

週一 (4 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 175.48 點，或 0.7%，收 25239.37 點。

S&P 500 指數上漲 18.34 點，或 0.68%，收 2724.87 點。

那斯達克指數上漲 83.67 點，或 1.15%，收 7347.54 點。

費城半導體指數上漲 6.48 點，或 0.5%，收 1293.88 點。

S&P 500 指數的 11 個板塊中，9 個板塊上漲。醫療保健、材料板塊下跌。

S&P 500 指數 11 個板塊 (圖：finviz)

在 Netflix 的帶領下，尖牙股 (FAANG) 受到投資人青睞。在科技股的帶動下，大盤走高。

摩根大通的一份報告顯示，串流媒體巨擘可能成為蘋果的潛在收購目標，消息傳出，讓 Netflix(NFLX-US) 上漲 3.38%。其他尖牙股表現，蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.84%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.44%；臉書 (FB-US) 上漲 2.14%；Alphabet(GOOGL-US) 上漲 2.04%。

半導體方面，AMD(AMD-US) 下跌 1.55%；美光 (MU-US) 下跌 0.33%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.16%；Intel (INTC-US) 上漲 1.01%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 3.07%

台股 ADR 方面，台積電 ADR(TSM-US) 上漲 0.98%；聯電 ADR(UMC-US) 下跌 1.07%；日月光投控 (ASX-US) 下跌 1.01%；友達 ADR(AUO-US) 下跌 0.26%；中華電信 ADR(CHT-US) 上漲 0.06%。

中美貿易戰的議題方面，投資者認為，隨著貿易談判的進展，在 3 月 1 日的寬限期前，中美兩國的貿易爭斷不太可能進一步惡化。

川普在 CBS 的訪談中指出，和北京的會談「表現的相當好」。也表示，這是一個「很好的機會」來商討關稅問題。