華爾街正大力游說北京政府 開放便利「放空」A股

隨著中國股市在全球投資組合中的比重不斷成長，華爾街機構正在準備游說中國監管機構進行數項改革，其中包括便利機構通過香港與中國股市的互聯互通機制來做空 A 股。

法國興業銀行表示，包括法興在內的多家銀行尋求放寬內地上市股票融券限制。知情人士透露，花旗和摩根士丹利也在推動包括股票互通機制下的大宗交易清算、公眾假日期間減少暫停股票互通交易在內的多項措施。

亞洲證券業與金融市場協會的股票主管 Lyndon Chao 表示，中國官員們知曉這些有助吸引更多外資參與內地市場的措施。Chao 正在安排與監管機構和交易所的會議討論這些提議措施。市場去年專注為 MSCI 全球指數納入 A 股做準備，今年重新專注例如賣空等機制，這有助降低在中國股票市場交易的難度和風險。

「我們看到中國提出新的想法，接納交易過程中的國際框架和標準，」Chao 說。他提及中國證監會 1 月 31 日發布的放寬 QFII 和 RQFII 制度的徵求意見稿。

國際投資者表示，缺乏足夠的工具來雙向押注中國市場，讓他們缺乏對沖工具，容易受到中國市場波動的衝擊。

中國監管機構最近的提議措施部分源自香港交易所 1 月份結束的諮詢。其中一位因細節尚未公開而不願具名的知情人士表示，意見包括擴大融券標的股票範圍。這位知情人士稱，磋商可能延續到 2019 年之後，新措施能否獲得批准存在不確定性。

香港交易所發言人通過電子郵件表示，交易所正在與上海和深圳交易所不斷探索改善股票互通機制的途徑。花旗和摩根士丹利的代表均拒絕置評。