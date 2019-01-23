台彩電腦型彩券春節加碼下週起跑 銷售額估增3成以上

台灣彩券公司今 (23) 日宣布春節加碼方案，將從下週一 (28 日) 開跑，加碼總獎金達 8 億元，其中大樂透將從 2 月 1 日到 2 月 10 日 (大年初六)，連續 10 天每天開獎，每期加開 9 個號碼，對中其中 6 個號碼就有機會獲得獎金 100 萬元。

台彩公司今年循例宣布春節加碼方案，今日登場的「108 年春節加碼宣告記者會」，由董事長薛香川揭曉春節加碼的活動內容；台彩預估，今年加碼 8 億元，為歷年來的次高紀錄，預估銷售額約可增加 3 成以上。

根據台彩規劃，春節加碼第一炮將從下週一 (28 日) 開獎的「威力彩」開跑率先加碼 2 億元；而備受民眾喜愛的「大樂透」則從 2 月 1 日至 2 月 10 日，連續 10 天每天開獎，每期頭獎保證 1 億元。

此外，2 月 1 日至 2 月 5 日開獎的「大樂透」，每期還會加開 9 個獎號，只要對中 9 個獎號中任 6 個即為對中春節大紅包獎項，每組獎金 100 萬元。

台彩表示，如果同一組中獎號碼有兩注以上中獎，該組獎金將依中獎注數均分，也就是民眾購買 1 注的「大樂透」除了有機會成為億萬富翁外，每期還有對中春節大紅包 100 萬元獎金的機會。

台彩表示，如果 2 月 1 日到 2 月 5 日 360 組 100 萬元獎金沒有全部送出，2 月 6 日以後還會繼續加開 9 個獎號，直到 360 組 100 萬元獎金全部送出，或是到 2 月 15 日活動結束為止。

另外，每 5 分鐘開獎一次的「BINGO BINGO 賓果賓果」自 1 月 28 日至 2 月 12 日加碼 16 天，加碼內容包含「基本玩法」1~6 星 9 個獎項獎金加碼、

簡單好玩的「猜大小」獎金倍數由 6 倍提高為 7 倍，「猜單雙」猜中「單」或「雙」獎金倍數也將由 6 倍提高為 7 倍。