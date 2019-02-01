商研院：台灣服務業景氣可望5月回升

商業發展研究院今 (1) 日發表「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，商研院說明，在內需動能的改善下，台灣服務業可望在國際景氣瀰漫向下壓力的衝擊中，逆勢向上，預料 5-6 月間商業服務業景氣將微幅回升，不過，整體回升力道仍然微弱，尚難預見明快的成長。

商研院說明，領先指標循環綜合指數於去年 3 月碰頂，經 5 個月的下降後又於 9 月回升，至 1 月已穩定上升了 5 個月，按金融海嘯後的三次循環經驗，領先指數回升後的 5 到 9 個月後，會重見「復甦」。

也就是說，在目前下滑中的商業服務業景氣下，5 月後復甦的機會是可期待的。

從領先指標和同行指標綜合指數的走向與力道顯示，商業服務業自 2017 年 4 月開始復甦以來，仍不及 2014-2015 的水準，不過，商研院認為，可觀察到實質民間固定資本形成、失業給付初次認定受理件數和商業服務業雇員淨進入率循環趨勢持續上升，顯示實體面內需動能的改善，成為目前力抗景氣下壓的主流力量。

商研院也強調，隨著數位轉型、美中貿易戰轉單效應，以及中國市場結束 40 年持續榮景的趨勢，台灣應借力使力，促進國內投資，產業轉型升級，深化廣化新南向投資貿易作為，擴大外銷市場改善價值鏈結構。