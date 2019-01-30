〈每日外資外匯觀點〉美銀美林：聯準會不如預期鴿派 有利美元上漲

英國議會否決推遲脫歐的修正案，通過英國首相的脫歐 B 計畫，引發週二英鎊大幅震盪；美國聯準會週三將進行利率決策會議，市場普遍預期將按兵不動，聚焦聯準會主席鮑爾會後談話，美元指數維持在 95.75 附近進行整理。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

瑞銀經濟學家 Seth Carpenter 和 Robert Martin 預期，聯準會此次會議聲明的最大改變可能是前瞻指引的「大幅」修改，關鍵詞「耐心」可能再度出現，耐心對待升息之類的措辭，可能讓市場相信聯準會將放緩升息。

聯準會何時停止資產負債表縮減，同時也是投資人關注焦點。BMO 策略師 Jon Hill 上週提及，聯準會可能看到暫停資產負債表縮減的技術性原因，且在目前的經濟週期階段或許是有必要的，甚至可能比預期地更早中止縮表。

First Empire Securities 首席市場策略師 Chris Ahrens 表示，這將是一個忙碌的一週。人們想知道鮑爾對資產負債表的看法，許多人想知道他們是否要調整他們現在的做法。

北歐聯合銀行分析師指出，鮑爾近幾週來的表態反覆無常，有些非比尋常，

如果鮑爾的會後聲明聽起來已經準備好將討論資產負債表縮減速度作為政策工具，將會令人感到驚訝，尤其是考慮到較為平靜的市場提供了一些迴旋餘地。

美銀美林 (BofAML) 認為，聯準會聲明可能不如市場預期的那般鴿派，並推測聯準會將會移除「進一步漸進式升息」的言辭，取而代之的是更傾向於以經濟數據為導向，有利美元風險偏向上行。

美銀美林分析師並指出，周三美元的走勢將主要取決於聯準會，須關注未來的政策傾向如何？風險評估有何改變？以及資產負債表的變化？整體而言，聯準會的政策信號應該不至於像市場預期的那麼鴿派。